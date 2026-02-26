A Sanremo il Premio Cultura Green unisce Sabina e Liguria: ambiente, arte e spettacolo protagonisti nel cuore del Festival RAI

Nel pieno della settimana del Festival, Sanremo ha vissuto un pomeriggio all’insegna della cultura e della sostenibilità con il Premio Cultura Green – dalla Sabina a Sanremo, ospitato nella suggestiva cornice di Palazzo Roverizio, nel cuore del centro storico cittadino. L’evento, giunto alla nona edizione, si è confermato come un autentico Festival Green, capace di coniugare arte, spettacolo e impegno ambientale in un contesto di grande visibilità nazionale, grazie alla concomitanza con il Festival della RAI. Un appuntamento che ha dato voce a valori sempre più centrali nel dibattito contemporaneo: tutela dell’ambiente, rispetto della natura, degli animali e di ogni forma di vita.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale reatina Paesi Uniti della Sabina, presieduta da Paolo Polidori, in collaborazione con l’associazione ligure Esprit guidata da Marzia Taruffi, e con il supporto dell’associazione 'Anime di Carta in un giardinodicristallo'. A condurre e dirigere artisticamente la manifestazione è stata Emanuela Petroni, anima del progetto, affiancata da Pasquale Sciandra, direttore di Ciadd News Radio e TV. Dopo l’accoglienza degli ospiti, le foto di rito e le interviste televisive, la presentazione ufficiale ha messo in luce il profondo legame culturale e naturalistico tra la Sabina e la Liguria, evocando i percorsi francescani della Valle Santa e i sentieri druidici dell’entroterra sanremese e della Provenza.

Palazzo Roverizio si è trasformato in un palcoscenico multidisciplinare: premiazioni, sfilate di moda, performance artistiche, musica, danza e arti visive hanno scandito un programma ricco e partecipato. Sono stati consegnati attestati, riconoscimenti e premi green a personalità della cultura, della politica e dello spettacolo provenienti da Liguria e Lazio, insieme ad artisti dei settori moda, cinema, teatro, poesia, pittura, scultura, fotografia e artigianato. Particolarmente apprezzata la realizzazione di un’opera pittorica dal vivo, simbolo concreto del dialogo tra creatività e rispetto ambientale.

Il Premio Cultura Green si è così confermato un evento di grande valore simbolico e culturale: un ponte tra territori, linguaggi artistici e sensibilità diverse, capace di portare, anche nel contesto scintillante di Sanremo, un messaggio forte e necessario di responsabilità, consapevolezza e amore per il pianeta.