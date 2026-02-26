Malika Ayane al suo sesto Sanremo: “Questa volta porto me, non mi adatto” (Foto e Video)

Malika Ayane porta “Animali notturni” in gara al 76° Festival di Sanremo.

Alla sua sesta partecipazione alla kermesse, Ayane porta un brano frizzante che sa già di estate e lo porta con un’energia nuova. “È bello poter tornare su quel palco che già conosco. Questa volta porto me. Non mi adatto, porto un contributo personale, ovvero non essere solo ospite di una straordinaria tradizione”.

Una canzone che sa di anni '80 e di leggerezza. “Mi sono ispirata proprio a questo bisogno di leggerezza, ma quando c’è leggerezza non vuol dire che diventiamo tutti cretini. È una canzone che spalanca alla primavera perché è lì che si fanno già i primi propositi e contemporaneamente bisogna ancora finire tutto, tutti quelli che si erano fatti per la fine dell'anno."



“Vorrei il pubblico l'adottasse e poi vorrei poter essere più testimone di uno stato possibile di serenità. Nel senso che tutte le cose complicate del mondo e della vita non smettono di esserci se noi cerchiamo di approcciarsi a guardarle con un pochino più d'affetto. Questo forse è il messaggio che mi va di portare."

La canzone perché quanto coinvolgente non è rientrata nella cinquina della classifica dei giornalisti: “Non mi importa della classifica, spero questo con questa sera di aver raggiunto il livello massimo di scioltezza nella gestione della performance, così verrà fuori la parte esplosiva”.

Il titolo della canzone Animali Notturni chiama alla mente il film di Tom Ford: “Non si ispira al film ma nella realizzazione del video abbiamo fatto una ricerca partendo dalla luce che c’è nella pellicola”.

E sulla questione quote rosa a Sanremo aggiunge: “Devo dire che se i numeri dicono così siamo poche, ma io sono un’inguaribile ottimista, penso sia successa una bella cosa: tutte le donne che partecipano hanno idee diversissime tra loro. Secondo me è già una buona notizia, non abbiamo l’opzione donne in quanto tale”.

Nella serata duetti sarà con Claudio Santamaria ad accompagnare l’artista sulle note di “Mi sei scoppiato dentro il cuore”.

“Claudio canta molto bene. È stata una scelta naturale perché era giusto, per età e per attitudine affrontare insieme a me questa piccola impresa. L’idea di far cantare il tipo di amore descritto in quella canzone d’altri tempi è un modo per ricordare che ci sono gli stessi sentimenti puri caldissimi anche negli uomini. Il cambiamento secondo me parte dal permettere agli uomini di essere dei sentimentalismi.”

Il coinvolgimento di Santamaria non allude a un prossimo progetto nel cinema: “La priorità adesso è scrivere un bel disco e poi produrlo e poi farlo sentire il prima possibile. È un momento in cui ho una grande voglia di fare musica, di cantare e mi sembra una gran fortuna poterlo fare."