Il salotto della musica accende Palazzo Roverizio tra ospiti e racconti a Sanremo (Foto)

Proseguono gli appuntamenti al Salotto della musica, allestito nella splendida cornice di Palazzo Roverizio, che in questi giorni sta animando il centro cittadino con incontri e momenti di approfondimento dedicati al Festival. Questo pomeriggio è andato in scena un partecipato incontro moderato dall’attore Davide Mancini, con al centro «le canzoni, i cantanti, i look e le curiosità di Sanremo». Tra gli ospiti, insieme all’assessore alla cultura Enza Dedali, era presente anche la conduttrice tv ed ex Miss Italia Roberta Capua.

All’evento è intervenuto per un saluto anche il sindaco Alessandro Mager, che ha voluto sottolineare il valore di iniziative capaci di unire spettacolo e cultura nel periodo del Festival. Il programma proseguirà domani alle ore 18 con un nuovo talk che vedrà la partecipazione della giornalista Nenella Impiglia, esperta di moda e costume, della giornalista Daniela Del Moro, del direttore dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo, di Domix lookmaker, di Valentina Curzi, cantautrice vincitrice di Area Sanremo 2018, di Giuseppe Troncone, di Rosalba Veltri e degli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sookar.

Si ricorda inoltre che tutte le sere sarà possibile assistere alle proiezioni delle serate del Festival di Sanremo. Ingresso libero, con posti limitati.