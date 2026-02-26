76° Festival di Sanremo: le foto della diretta della terza serata dal Teatro Ariston (foto)

Terza serata per il Festival di Sanremo durante il quale si esibiranno gli altri 15 artisti in gara alla 76^ edizione.

Ad accompagnare il direttore artistico, Carlo Conti, come sempre sarà Laura Pausini, mentre sul palco si alterneranno la coconduttrice Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Ospiti della terza serata: Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Decretato il vincitore delle Nuove Proposte, Niccolò Filippucci che si è aggiudicato il 75% dei voti del pubblico superando Angelica Bove, la quale tuttavia fa incetti di Premi della Critica, sia quello della Sala Stampa al Roof dell'Ariston sia di quello della Sala Web Tv e Radio Lucio Dalla.

Giulio Rapetti Mogol ha ricevuto il premio alla Carriera della Città di Sanremo. Autore per Lucio Battisti, Bobby Solo, Caterina Caselli, Adriano Celentano e tanti altri artisti e artiste, Mogol ha lasciato un segno indelebile nella società italiana, plasmando modi di dire che sono entrati nel quotidiano.

Il palco dell'Ariston è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio importante, quello contro la violenza e contro il bullismo. A portarlo è stato Paolo Sarullo, il ragazzo aggredito nel maggio 2024 e rimasto tetraplegico dopo un pugno. Sarullo ha raccontato la sua storia in collegamento da La Spezia: “Non deve più accadere a nessuno”

Standing ovation per l’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo.

Dopo un piccolo problema tecnico, i due hanno cantato per la prima dal vivo insieme e in anteprima mondiale sulle note del reinterpretato brano “L’aurora” dal repertorio di Eros Ramazzotti.