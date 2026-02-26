Sanremo, piazza Colombo sold out per i The Kolors: l’immagine simbolo del Festival diffuso (Foto)

Piazza Colombo completamente sold out ancora prima dell’inizio del concerto dei The Kolors. È questa l’immagine che racconta meglio il cuore del Festival di Sanremo: una città che si è riempita di colpo nelle ultime ore, trasformando ogni spazio in un punto di ritrovo.

Già dal pomeriggio il colpo d’occhio era quello delle grandi occasioni. Transenne presidiate, fan in attesa sotto il palco del Suzuki Stage, cori e cellulari pronti a immortalare l’esibizione della band. In poche ore il centro si è saturato, con flussi continui provenienti dalle vie laterali verso Piazza Colombo, ormai divenuta uno dei simboli del Festival diffuso.

Il concerto dei The Kolors rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della settimana, capace di richiamare un pubblico trasversale, dai giovanissimi ai fan della prima ora. Ma al di là del gruppo, è la fotografia della piazza a colpire: una massa compatta, ordinata, entusiasta. Un’immagine che racconta più di tante parole l’evoluzione del Festival negli ultimi anni.

Non solo Teatro Ariston, non solo platea televisiva. Il Festival si vive per strada, sotto i palchi esterni, tra le radio, i brand, le iniziative collaterali. Piazza Colombo, ancora una volta, diventa il palcoscenico parallelo della kermesse, luogo di aggregazione e termometro dell’entusiasmo.

(Foto di Erika Bonazinga)