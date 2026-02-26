Alicia Keys e Eros Ramazzotti conquistano l’Ariston: “Fiera delle mie radici italiane”

Standing ovation per l’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo.
Dopo un piccolo problema tecnico, i due hanno cantato per la prima dal vivo insieme e in anteprima mondiale sulle note del reinterpretato brano “L’aurora” dal repertorio di Eros Ramazzotti.
“Amo questo Paese, parte delle mie radici sono qui” commenta l’artista americana i cui nonni erano di origine siciliana.
Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.
La cantate si è poi esibita sulle note del suo grande successo: “Empire State of Mind”.