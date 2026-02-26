 / Eventi

Alicia Keys e Eros Ramazzotti conquistano l’Ariston: “Fiera delle mie radici italiane”

Super ospiti della 76^ edizione del Festival di Sanremo. Si sono esibiti sui brani “L’aurora” e “Empire State of Mind”

Standing ovation per l’esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo.

Dopo un piccolo problema tecnico, i due hanno cantato per la prima dal vivo insieme e in anteprima mondiale sulle note del reinterpretato brano “L’aurora” dal repertorio di Eros Ramazzotti.

“Amo questo Paese, parte delle mie radici sono qui” commenta l’artista americana i cui nonni erano di origine siciliana.

Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.

La cantate si è poi esibita sulle note del suo grande successo: “Empire State of Mind”.

Chiara Gallo

