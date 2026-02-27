I The Kolors infiammano piazza Colombo e Ariston (foto)

Con il medley coreografato di 'Un ragazzo una ragazza', il brano che portarono al festival nel 2024, e 'Tu con chi fai l’amore' dello scorso anno i The Kolors dal palco del Suzuki Stage infiammano piazza Colombo e Ariston.





A sorpresa sul palco la comparsata di Fru dei The Jackal ha dato uno nota ulteriore di ilarità.

Con il primo si classificarono al sedicesimo posto nella serata conclusiva, impresa ritentata lo scorso anno alla 75edizione del Festival di Sanremo guadagnando la quattordicesima posizione.





Il collegamento durante la terza serata della 76esima edizione lanciato da Carlo Conti ha regalato uno spettacolo travolgente, che conferma la riuscita del festival diffuso tra palco e città.

Giochi di luci e acustica hanno intrattenuto non solamente il pubblico Rai, ma anche chi in strada ha potuto assistere allo spettacolo dal vivo condotto da Daniele Battaglia.





L'appuntamento con il palco del Suzuki stage è per domani con l'energia e il carisma di un altro amico del palco sanremese: Francesco Gabbani.