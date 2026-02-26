Festival di Sanremo, anche i Rangers d’Italia in campo per il monitoraggio del territorio

Nella settimana che vede le strade di Sanremo invase dalla folla accorsa per il Festival di Sanremo, anche i Rangers d’Italia sono presenti con il loro consueto supporto al territorio.
Come avviene ogni anno in occasione della kermesse canora, le guardie ambientali volontarie sono attive con le loro attività istituzionali e di monitoraggio ambientale, garantendo una presenza costante nelle zone maggiormente interessate dall’afflusso di visitatori.
L’attività dei Rangers si svolge in coordinamento con la Polizia Locale di Sanremo e con le altre forze dell’ordine impegnate nel presidio della città, contribuendo così alla tutela dell’ambiente urbano e al rispetto delle norme durante una delle settimane più intense per il territorio matuziano.