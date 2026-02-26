Sciopero di treni nel weekend di Sanremo. Disagi per cover e finale, Scajola: “Due treni aggiuntivi per il rientro, ci aspettiamo grande afflusso”

Weekend complicato sul fronte dei trasporti proprio nei giorni più attesi del Festival di Sanremo: la serata delle cover e la finalissima. Attualmente è in corso lo sciopero nazionale del trasporto aereo, con possibili ripercussioni negli aeroporti italiani. A incrociare le braccia per 24 ore sono principalmente piloti e assistenti di volo di Ita Airways ed EasyJet, in una mobilitazione legata al mancato rinnovo dei contratti collettivi. Restano garantite le fasce di tutela previste dalla normativa, ma diverse compagnie hanno già annunciato cancellazioni e rimodulazioni operative.

Ma il nodo principale riguarda i treni. Dalle 21 di venerdì e fino alle 20.59 di sabato è previsto lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo stop cade proprio tra la serata delle cover e il giorno della finale, con il rischio di disagi per chi ha programmato il rientro dopo l’evento.

Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21, mentre per la media e lunga percorrenza alcune corse risultano assicurate secondo gli elenchi ufficiali delle compagnie ferroviarie.

Regione Liguria attiva due treni straordinari verso Genova. In vista dell’afflusso previsto nel weekend conclusivo del Festival, la Regione Liguria ha richiesto e ottenuto due treni aggiuntivi verso Genova, in accordo con Trenitalia.

“Lo sciopero purtroppo nella nostra programmazione non possiamo tenerlo in conto – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Auspichiamo sempre che nel diritto allo sciopero ci sia attenzione verso chi vuole godersi queste iniziative. Sanremo è una festa popolare che tocca tutti. Ci aspettiamo un grandissimo afflusso di persone a Sanremo e nelle cittadine limitrofe nel weekend conclusivo del Festival 2026”.

I convogli straordinari circoleranno nel pomeriggio di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Il treno R94099 di sabato partirà da Ventimiglia alle 18.19, fermerà a Sanremo alle 18.33 e arriverà a Genova Brignole alle 20.51, con fermate intermedie a Bordighera, Taggia Arma, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Spotorno Noli, Savona, Genova Voltri, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe.

Domenica il treno R94097 partirà da Ventimiglia alle 16.35, fermerà a Sanremo alle 16.49 e arriverà a Genova Brignole alle 19.30, con analoghe fermate lungo la linea costiera. “Si tratta di un’iniziativa importante, condivisa con Trenitalia, che rientra in una metodologia già utilizzata con successo in occasione di altri eventi di grande rilievo sul territorio ligure”, ha aggiunto Scajola.

Weekend ad alta tensione per la mobilità. Il combinato disposto tra sciopero aereo, sciopero ferroviario e grande afflusso previsto per la serata delle cover e la finale rende il fine settimana uno dei più delicati sul fronte della mobilità.

Il Festival diffuso porta in città migliaia di persone tra Ariston, Palafiori, Casa Sanremo, Villaggio del Festival e gli altri poli della manifestazione. Molti visitatori scelgono il treno come mezzo principale di collegamento lungo la riviera e verso Genova.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’impatto effettivo delle astensioni dal lavoro e l’efficacia delle misure straordinarie predisposte. Chi è in viaggio è invitato a verificare in tempo reale lo stato delle corse e le eventuali variazioni.