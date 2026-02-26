Servizio civile universale: 15 posti con Caritas Italiana a Ventimiglia, Sanremo e Taggia

Riparte il servizio civile universale. Quindici sono i posti disponibili con Caritas Italiana a Ventimiglia, Sanremo e Taggia.

Verranno organizzati incontri di presentazione dei progetti a Sanremo, lunedì 2 marzo alle 17 e mercoledì 18 marzo alle 17 nella Casa Papa Francesco in Salita Mulattiera San Pietro n. 14; a Ventimiglia, martedì 3 marzo alle 17 e lunedì 18 marzo alle 17 nella Caritas Intemelia in via San Secondo n. 17; e online, lunedì 9 marzo alle 17 su https://meet.greenhost.net/SCU.

I progetti di Caritas Italiana saranno probabilmente avviati il 18 settembre 2026 e prevedono prima della conclusione un periodo di tutoraggio per l’orientamento al lavoro. "Nei tre progetti proposti nella nostra provincia Caritas Italiana mette a disposizione quindici posti per attività con persone in situazione di disagio economico e sociale, senza dimora, con problemi di salute mentale e dipendenze, con persone richiedenti asilo e rifugiate, con donne e bambini in difficoltà e per iniziative di sensibilizzazione e informazione su pace, intercultura, sicurezza alimentare, lotta allo spreco e necessità di nuovi stili di vita" - fa sapere Maurizio Marmo della Caritas Intemelia - "Il progetto 1 è 'Scelte che accendono la vita a Ventimiglia' e prevede sei posti: quattro posti presso la sede dell'OdV Caritas Intemelia, di cui uno per giovani con bassa scolarizzazione, e due posti presso l'Emporio Solidale dell'OdV Caritas Intemelia, di cui un per giovani con bassa scolarizzazione. Il progetto 2 è 'Scelte che accendono la vita a Sanremo' e prevede 5 posti: tre posti a Casa Papa Francesco con l'OdV Centro Ascolto Caritas Sanremo; un posto presso l'Emporio Solidale dell'OdV Centro Ascolto Caritas Sanremo (per giovani con bassa scolarizzazione) e un posto presso la mensa dell'Associazione Il Primo Fiore OdV. Il progetto 3 è 'Scelte che accendono la vita a Taggia' e prevede 4 posti presso la Casa Miracolo della Vita con l'Associazione Centro Aiuto alla Vita APS. Per ulteriori informazioni contattare il 393.346.1870 o il 393 900 5663 oppure via email a giovani@cascolto.org. E' possibile svolgere il Servizio Civile Universale all'estero, Caritas italiana propone progetti in Europa come Grecia, Moldova, Romania, Serbia, Turchia; in Africa in Kenya, Senegal, Sierra Leone; in America Latina come Argentina, Ecuador, Guatemala, Perù e in Medio Oriente e Asia come Libano e Filippine. Per informazioni consultare www.caritas.it".

Il Servizio Civile Universale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli. E' un'importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell'assistenza sociale, dell'animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti. Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto. Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali, per 6 giorni alla settimana, per 12 mesi, incluso un percorso di formazione generale residenziale e specifica. Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di 519,47 euro, la copertura assicurativa, l'Attestato Nazionale di fine servizio, la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza. La scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 8 aprile 2026 alle 14. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sui siti: www.scelgoilserviziocivile.gov.it e www.politichegiovanili.gov.it. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione sul sito: https://domandaonline.serviziocivile.it. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda fino alle 14 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere al sito tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Al momento dell’invio della domanda di partecipazione, i cittadini residenti in Italia hanno la facoltà di richiedere l’attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale. La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale gratuito finalizzato a promuovere l’accesso a beni e/o servizi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti in Italia. Maggiori informazioni sulla CGN e sui vantaggi ad essa associati sono disponibili all’indirizzo: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale.