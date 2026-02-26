Benessere e relax dopo il Festival di Sanremo, l'hotel Parigi a Bordighera lancia un concorso online (Foto)

Silenzio, mare e relax. L'hotel Parigi a Bordighera lancia un concorso online per regalare ai vincitori un momento di tranquillità dopo la frenetica settimana del Festival di Sanremo 2026.

I premi in palio prevedono, per il primo posto, un accesso alla SPA per due più due massaggi; per il secondo posto, un Ritual SPA e, per il terzo posto, un massaggio antistress di 80 minuti. L'estrazione dei vincitori sarà domenica 1° marzo. "Voilà. Dopo il Festival 2026, il vero spettacolo è il silenzio, il mare e il relax. Dopo l’energia, le luci e la musica, è tempo di fermarsi e regalarsi una pausa di benessere" - dice l’hotel Parigi di Bordighera - "Dopo il Festival, con chi sceglieresti il silenzio, il mare e un po’ di relax?".

Per partecipare al concorso basta seguire la pagina social su Instagram dell'hotel Parigi Bordighera, mettere 'like' al reel dedicato, commentare rispondendo alla domanda, taggare chi si porterebbe in questa avventura di relax e condividere, infine, il reel nelle stories. "Più commenti, più possibilità di vincita" - sottolinea l'hotel Parigi a Bordighera - "Bonus speciale se si inoltra il reel agli amici in DM e lo si ricondivide. Il Festival finisce, il relax comincia".