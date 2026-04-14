Ecoisole informatizzate a Sanremo: dal 20 aprile al via la quarta fase tra Coldirodi, Foce, San Martino e Poggio

Dal 20 aprile 2026 prenderà il via la quarta fase di posa delle nuove Ecoisole informatizzate, un passaggio fondamentale nel percorso di innovazione del sistema di raccolta rifiuti cittadino. L’intervento interesserà progressivamente diverse zone, partendo da Ponente verso Levante: Coldirodi, zona della Foce, quartiere di San Martino e infine la frazione di Poggio. Per ridurre al minimo i disagi, i lavori verranno effettuati nelle ore notturne. I divieti di sosta con rimozione forzata saranno posizionati già da venerdì 17 aprile e rimossi gradualmente con l’avanzare delle operazioni. L’invito rivolto ai cittadini è chiaro: prestare attenzione alla segnaletica e lasciare libere le aree transennate, così da agevolare il lavoro degli operatori.

Accesso iniziale libero e fase di transizione

Come già avvenuto nelle fasi precedenti, una volta attivate le nuove strutture, sarà possibile utilizzare l’ecoisola più vicina, ma anche qualsiasi altra postazione all’interno della stessa zona omogenea. Nelle prime settimane è prevista una fase di “rodaggio” con accesso libero:

“basterà premere il pulsante di risveglio e il display indicherà lo sportello disponibile anche tramite una spia luminosa”. Solo in un secondo momento, quando gli utenti avranno acquisito familiarità con il sistema e saranno ottimizzati gli svuotamenti, si passerà gradualmente al superamento del servizio porta a porta. Questo comporterà:

la rimozione dei cassonetti tradizionali residui

l’attivazione dell’accesso tramite badge elettronico

Badge in arrivo a casa

Le tessere abilitanti (badge) saranno consegnate direttamente nelle cassette postali a partire da fine aprile, tramite una ditta incaricata da AMAIE Energia e Servizi. La busta sarà facilmente riconoscibile: riporterà i loghi ufficiali ed sarà intestata al titolare della TARI. All’interno, i cittadini troveranno:

un flyer informativo dettagliato

le istruzioni per l’uso corretto delle ecoisole

una planimetria della zona con le postazioni e gli indirizzi

Informazione e assistenza

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili tramite:

il sito ufficiale di AMAIE Energia e Servizi

le news dedicate al progetto PNRR

i canali social

Restano inoltre attivi:

il Call Center

l’ Info Point aziendale

l’Ufficio Distribuzione del Palafiori

Attenzione al corretto conferimento dei rifiuti

Un punto cruciale riguarda il comportamento degli utenti. La possibilità di conferire rifiuti ogni giorno elimina la necessità di accumulare grandi sacchi. L’azienda sottolinea che: “è inutile recarsi alle ecoisole con sacchi riempiti all’orlo”

Pratiche scorrette, come lasciare sacchi fuori dalle bocchette o forzarli nei comparti, possono causare:

blocchi del sistema

danni ai meccanismi

inutilizzabilità dell’ecoisola per tutti

Per facilitare la transizione, presso l’Ufficio Distribuzione sono disponibili sacchi di dimensioni ridotte.

Situazione delle ecoisole già attive

Aggiornamenti importanti riguardano anche le zone già interessate:

ZONA 7 (via Pietro Agosti, via Galileo Galilei, via Martiri della Libertà, strada Borgo Tinasso):

dal 13 aprile 2026 le ecoisole sono attive esclusivamente con badge per le utenze abilitate.

(via Pietro Agosti, via Galileo Galilei, via Martiri della Libertà, strada Borgo Tinasso): dal le ecoisole sono per le utenze abilitate. ZONA 6 (via Dante Alighieri, via Zefiro Massa, via A. Volta, via W. Goethe, via Peirogallo):

le ecoisole restano temporaneamente in modalità “OPEN”, quindi accessibili senza badge fino al completamento della distribuzione delle tessere.

Cartelli informativi specifici saranno presenti su ogni struttura per indicare chiaramente tempi e modalità di attivazione del servizio definitivo. Il nuovo sistema rappresenta un cambiamento significativo nelle abitudini quotidiane, ma punta a migliorare efficienza, decoro urbano e sostenibilità ambientale.