Due francobolli per la Repubblica Italiana e il voto alle donne: il 2 giugno 2026 l’emissione celebrativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Poste Italiane comunica che il 2 giugno 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà due francobolli celebrativi dedicati alla proclamazione della Repubblica Italiana, nell’80° anniversario, e al voto alle donne. Entrambi i francobolli sono relativi al valore della tariffa B, pari a 1,30 euro.

Per ciascuna emissione la tiratura è di 200.025 esemplari, distribuiti in fogli da 45 esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Il francobollo dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana riproduce un particolare di un’opera fotografica originale di Federico Patellani, reinterpretata graficamente dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica e ottimizzata dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzione Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta raffigura il volto di una giovane donna che affiora dalla prima pagina di un quotidiano recante il titolo “È NATA LA REPUBBLICA ITALIANA”. L’immagine è arricchita da pennellate verdi e rosse che evocano il tricolore e richiamano il senso di appartenenza e di identità nazionale, celebrando la nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno 1946. Completano il francobollo le leggende “80 ANNI”, “REPUBBLICA ITALIANA” e “2 GIUGNO 1946”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo dedicato al voto alle donne, realizzato su bozzetto di Eleonora Elena Panzeri, raffigura una scena celebrativa e corale dal linguaggio grafico contemporaneo. La vignetta mostra una lunga fila di donne e uomini che avanzano verso l’urna elettorale, mentre alcuni sventolano piccole bandiere italiane. Sullo sfondo si intravede un contesto urbano caratterizzato da architetture tipicamente italiane. Completano il francobollo la legenda “VOTO ALLE DONNE” e “2 GIUGNO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione per entrambe le emissioni sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.

Per l’occasione sono state realizzate cartelle filateliche contenenti il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, tra cui cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, oltre che sul sito della Filatelia di Poste Italiane.