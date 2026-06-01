Diano Marina cerca rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026

L'iniziativa mira a formare una graduatoria di idonei per un incarico della durata di tre anni. L'avviso, emesso dall'Ufficio Comunale di Censimento, specifica i requisiti per la partecipazione. I candidati devono essere maggiorenni, in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente, e godere dei diritti politici. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, capacità di utilizzo di strumenti informatici (PC, tablet) e idoneità fisica allo svolgimento dei compiti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12:00 del 17 giugno 2026. La selezione avverrà per titoli e colloquio, con una valutazione che terrà conto del diploma, di eventuali lauree, dell'esperienza in precedenti rilevazioni ISTAT e del possesso della patente europea del computer (ECDL). Un colloquio finale assegnerà ulteriori 10 punti.

Il consigliere Gianluca Gramondo ha commentato l'iniziativa: "Questa selezione rappresenta un'importante opportunità per i cittadini di Diano Marina di contribuire attivamente alla vita della comunità, supportando un'attività fondamentale come il censimento. Invitiamo tutti gli interessati in possesso dei requisiti a presentare la propria candidatura per ricoprire un ruolo essenziale per la raccolta di dati statistici preziosi per il nostro territorio."

Per maggiori informazioni visitare il sito del Comune: https://www.comune.dianomarina.im.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-di-selezione-dei-rilevatori-addetti-al-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-2026-ed-altre-rilevazioni-istat