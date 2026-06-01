Camporosso pronta per la stagione estiva, Gibelli: "Docce funzionanti, altro servizio a disposizione di residenti e turisti" (Foto)

Camporosso è pronta per la stagione estiva. Sono, infatti, state installate le docce sulla spiaggia libera.

Terminati i lavori di sistemazione del litorale per renderlo più comodo e accessibile, sono stati, infatti, posizionati, nei giorni scorsi, anche servizi essenziali per cittadini e turisti. "Le docce della spiaggia di Camporosso Mare sono pronte!" - annuncia il sindaco Davide Gibelli - "Un altro servizio a disposizione di residenti e turisti per la stagione balneare. Le nuove strutture sono state realizzate con cura e gusto artistico dai nostri operai, che ringraziamo per l’impegno dimostrato".

"Invitiamo tutti gli utenti a utilizzare le docce in modo responsabile, effettuando docce brevi per evitare sprechi d’acqua" - sottolinea il primo cittadino - "Ricordiamo, inoltre, che non è consentito l’uso di shampoo, bagnoschiuma, saponi, oli o altri prodotti detergenti. Grazie per la collaborazione e buona stagione balneare a tutti!".