Arma si raccoglie in preghiera per il Rosario: giovedì scorso oltre settanta fedeli in piazza Chierotti (Foto)

Una serata di raccoglimento, preghiera e comunità nel cuore di Arma di Taggia. Nella serata di giovedì scorso la Parrocchia dei Santi Giacomo e Antonio ha celebrato il Santo Rosario in prossimità di piazza Chierotti, richiamando la partecipazione di circa settanta persone.

L'iniziativa ha trasformato per alcune ore uno degli spazi più frequentati della città in un luogo di spiritualità e riflessione, permettendo ai fedeli di condividere un momento di preghiera all'aperto e di testimonianza della propria fede.

La celebrazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e raccoglimento, con numerosi residenti e parrocchiani che hanno risposto all'invito della comunità religiosa prendendo parte alla recita del Rosario.

Particolarmente apprezzato l'allestimento predisposto per l'occasione, realizzato grazie alla collaborazione di Arma Pesca, che ha contribuito alla preparazione dello spazio destinato alla celebrazione, rendendo ancora più suggestivo il momento di preghiera.

L'appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative religiose promosse dalla Parrocchia dei Santi Giacomo e Antonio e conferma ancora una volta il forte legame tra la comunità armese e le proprie tradizioni spirituali, in un momento che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della fede e della condivisione.