Visita apostolica di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco. E' prevista sabato prossimo, il 28 marzo, come indicato dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Il Principe Alberto II ha, infatti, invitato ufficialmente il Papa a recarsi nel Principato durante un incontro in Vaticano svoltosi lo scorso 17 gennaio. L’arcidiocesi di Monaco, inoltre, ha, a sua volta, invitato Papa Leone XIV per mantenere un’alta qualità di relazione anche in vista dei grandi anniversari che saranno celebrati nel 2027: i 780 anni della prima parrocchia sulla Rocca, istituita con la Bolla Pro Puritate di Papa Innocenzo IV, e i 140 anni della Bolla Quemadmodum sollicitus Pastor di Papa Leone XIII, che eresse la diocesi di Monaco direttamente soggetta alla Santa Sede.

Sarà, dunque, un momento storico poiché sarà la prima volta nella sua storia che Monaco accoglierà un Sommo Pontefice regnante, segnando così una pagina nuova e significativa per la vita ecclesiale e civile del Paese.