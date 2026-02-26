Ventimiglia, approvato dalla Giunta Comunale il nuovo piano asfalti da 600 mila euro

La Giunta comunale di Ventimiglia ha approvato nella giornata di ieri il nuovo piano asfalti 2026, per un investimento complessivo pari a 600.000 euro che consentiranno il rifacimento di 2500 metri lineari di circa di strade

Il progetto prevede interventi di adeguamento, messa in sicurezza e incremento dell’accessibilità di diversi tratti stradali del centro cittadino e delle frazioni, con l’obiettivo di elevare gli standard di comfort di marcia e garantire una maggiore sicurezza del piano viabile.

In particolare, il piano asfalti di quest’anno interesserà il rifacimento della passeggiata a mare, dal Resentello sino a via alla Spiaggia e via Sottoconvento, da via Chiappori a via Mazzini. L’intervento comprenderà il rifacimento integrale della pavimentazione stradale, con un’attenzione specifica al corretto deflusso delle acque meteoriche e alla regolarità del manto. Previsti inoltre interventi mirati nelle frazioni: il rifacimento di parte di via della Resistenza e via Buonarroti in frazione Latte, nonché la sistemazione di tratti di via Maneira gravemente ammalorati, strada che da Bevera conduce a Calvo, arteria strategica per la viabilità frazionale, per i residenti e per le attività produttive, oltre ad ulteriori interventi nelle frazioni della città.

«Si tratta di un investimento importante, come non si vedeva da anni – dichiara il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro – che testimonia l’impegno concreto della nostra amministrazione su più fronti. Stiamo intervenendo in maniera strutturale, programmata e non emergenziale, su tratti viari che necessitavano da tempo di un’azione decisa. La manutenzione straordinaria delle strade rappresenta una priorità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere le attività economiche e garantire maggiore standard di sicurezza agli automobilisti. Nei prossimi giorni, insieme agli Assessori Agosta e Calimera che ringrazio per l’impegno profuso, definiremo il cronoprogramma preciso degli interventi. L’Amministrazione comunale prosegue così nel percorso di riqualificazione e manutenzione diffusa del territorio, con una pianificazione organica degli interventi che mira a ridurre progressivamente le criticità accumulate negli anni, assicurando interventi tecnicamente adeguati e duraturi nel tempo».

Lunedì prossimo, infine, inizieranno i lavori di posa del nuovo asfalto in via Chiappori e via Veneto, per ulteriori 130.000 euro, con un investimento complessivo pari a 730.000 euro.