'Giovedì della parola', confessioni e via Crucis a Vallecrosia: San Rocco e Maria Ausiliatrice unite per la Quaresima (Foto)

Momenti di preghiera, di incontro e di riflessione, in occasione della Quaresima, verranno proposti dalle parrocchie di Vallecrosia: San Rocco e Maria Ausiliatrice.

Si partirà con l'iniziativa del 'Giovedì della parola'. Il primo appuntamento sarà, infatti, questa sera, il 26 febbraio, alle 20.30 nella chiesa di San Rocco. Il relatore, per l'occasione, sarà don Tommaso Reali. Giovedì 5 marzo, sempre a San Rocco, il relatore sarà, invece, don Rito Alvarez. Gli incontri proseguiranno poi a Maria Ausiliatrice giovedì 12 marzo con don Simone Indiati come relatore e giovedì 19 marzo dove il relatore sarà don Luca Salomone. "L'idea è di condividere la parola di Dio come elemento fondamentale nel periodo quaresimale" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Invitiamo la comunità a venire ad ascoltare cose importanti e belle come la parola di Dio".

I sacerdoti delle due parrocchie, inoltre, si occuperanno insieme delle confessioni. A San Rocco l'appuntamento sarà domenica 1 marzo dalle 16 alle 19 mentre a Maria Ausiliatrice sarà domenica 22 marzo dalle 16 alle 19. "Faremo due domeniche insieme per le confessioni" - svela don Rito - "Il primo marzo a San Rocco, dopo le confessioni, verrà celebrata insieme anche la santa messa. Per l'occasione sarà presente anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Quel giorno alla sera non verrà, dunque, celebrata la messa a Maria Ausiliatrice. Il 22 marzo la santa messa verrà, invece, celebrata a Maria Ausiliatrice e, perciò, non vi sarà a San Rocco".

Le comunità parrocchiali si riuniranno anche per la Via Crucis. Venerdì 13 marzo alle 20.30 verrà, infatti, organizzata nei giardini di Vallecrosia con le famiglie del catechismo mentre il Venerdì Santo sarà sul lungomare alle 20.45. "Le Vie Crucis saranno momenti di comunità suggestivi e belli" - sottolinea don Rito - "Cittadini e turisti sono invitati a partecipare, in particolare il giorno del Venerdì Santo quando verrà organizzata sul lungomare".