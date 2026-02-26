Sanremo Estate prende forma: evento musicale Rai dopo metà luglio, progetto artistico ancora da definire

Si svolgerà nella seconda metà di luglio e deve ancora essere approntata sul piano artistico. Stiamo parlando di quella che dovrebbe essere ‘Sanremo Estate’, la trasmissione che fa parte della convenzione tra il comune della città dei fiori e la Rai. La conferma è arrivata da Carlo Conti ma soprattutto da Williams Di Liberatore, direttore del ‘Prime time’ di Rai Uno.

La notizia è venuta alla luce grazie alla battuta di Carlo Conti, che ha esordito dicendo “Ma è il Festival oppure ‘Sanremo Estate’, quella di luglio?” parlando della splendida giornata di sole e praticamente ultraprimaverile che si sta vivendo nella città dei fiori. Pronto l’intervento di Di Liberatore, che ha confermato che sarà organizzata dopo la metà di luglio.

L’evento sarà ovviamente musicale, quasi sicuramente non in diretta. Nessuna informazione, invece, in relazione a quello che sarà proposto sul palco: “Dipende dal progetto, dobbiamo vedere e parlare con gli artisti”. Bocche super cucite anche sull’eventuale conduttore, anche se non è da escludere che possa essere Gianluca Gazzoli, che ha ricevuto molti complimenti per la sua partecipazione all’Teatro Ariston e per la conduzione di ‘Sarà Sanremo’.

Cresce in questo modo l’attesa per l’appuntamento estivo di Sanremo e della Rai, che garantirà ulteriore lustro alla città dei fiori, nell’ambito dell’importante convenzione portata a termine dopo la manifestazione di interesse messa in atto dall’amministrazione comunale e dagli uffici di palazzo Bellevue.

“E' un'idea che – ha commentato l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni – stiamo studiando con Williams di Liberatore e con Carlo Fasulo per la seconda metà di luglio. Ovviamente la parte editoriale non compete a me, ne sono però entusiasta e quindi ne parleremo un po' più avanti perché sarà un fiore all'occhiello dell'estate”.