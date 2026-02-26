La supermodella russa Irina Shayk stasera alla conduzione con Conti e Pausini: “Grazie di aver creduto in me”

Per la terza serata del Festival di Sanremo, giunto quest'anno alla76esima edizione, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione ci sarà la supermodella russa Irina Shayk.





E' stata accolta in conferenza stampa, di presentazione del programma della serata, da Conti con il tradizionale bouquet di fiori.

“Sono felice di essere qui a Sanremo con tutti voi – ha detto in italiano esaurendo il suo repertorio - . Ho sentito parlare molto di te Carlo (rivolgendosi al conduttore - ndr) e del Festival che ha una storia lunga oltre 70 anni. Grazie mille per aver creduto in me e di avermi invitata a calcare questo importante palco questa sera.

In quanto al sua rapporto con la musica risponde: "Mia mamma è stata insegnante di musica e da piccola suonavo il piano, la musica è stata gran parte della mia vita e unisce le persone. Ho sempre ascoltato Celentano, Pausini, Mina, Masini, Ana Oxa. La musica italiana è davvero emozionante e arriva per il profondo significato dei testi, sono veramente felice di essere qui in questo momento storico”.

Le difficoltà affrontate nell sua vita le hanno permesso di superare le sue fragilità. "Non direi di aver avuto un'infanzia difficile, ma nella mia vita nn ho dimenticato le mie radici ricordandomi da dove venissi. Non ho avuto una vita semplice ma felice con i miei genitori. Penso che non importa quello che abbiamo ma la vicinanza dei nostri cari, un valore in cui credo e che cerco di trasmettere anche a mia figlia è: 'prima il dovere poi il piacere'".

Conti nel complimentarsi e ringraziarla della sua partecipazione ha commentato: “Ogni volta che scenderà le scale sarà uno spettacolo”.

A scaldare gli animi in conferenza il tema dell parità di genere su cui Irina ha le idee chiare.

"Sono una femminista - chiarisce -, ma a modo mio. Questo non significa che tutti gli uomini debbano sparire dalla faccia della terra, ma spererei che cambiassero nei rapporti interpersonali. Credo, invece, le donne abbiamo un potere forte".



Stasera il tema ruoterà attorno alla pace e viste le sue origini la modella ci ha tenuto a prendere el distanze da possibili polemiche e contaminazioni politiche: “Vorrei evitare i commenti a carattere politico, sono qui per celebrare la musica. Invio dal profondo del mio cuore un messaggio di pace e amore a tutto il mondo e da russa sono lieta di questa occasione. Per coloro che non sono lieti del mio invito non posso far nulla, a qualcuno puoi piacere e ad altri no, ma è giusto che tutti possano esprimere la propria opinione”.