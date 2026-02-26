Malattie rare, a Casa Sanremo il messaggio di Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino – "Rari, ma non diversi"

Nel cuore della settimana dedicata alla Giornata Internazionale delle Malattie Rare, tra le luci e l’eco mediatico del Festival di Sanremo, una storia di coraggio, identità e dignità ha trovato spazio nel salotto culturale più prestigioso della kermesse: Casa Sanremo.

I protagonisti, l'attore e personaggio tv Nunzio Bellino e lo scrittore e regista Giuseppe Cossentino, hanno presentato il libro Cuore elastico nell’ambito di Casa Sanremo Writers, portando al pubblico e ai media un messaggio sociale forte e necessario: “Sono raro, ma non sono diverso.”

Conosciuto come “l’uomo elastico”, Bellino è diventato negli anni un simbolo italiano delle malattie rare. La sua storia personale, segnata da sfide fisiche e da un lungo percorso di accettazione e rinascita, si trasforma nel libro in un racconto universale di resilienza e amore per la vita.

Durante la presentazione, Bellino e Cossentino hanno scelto un gesto semplice ma potente: mostrare una t-shirt con il volto dell’attore, trasformando l’immagine in un segno identitario e in uno strumento di sensibilizzazione. Un modo diretto per ricordare che dietro ogni diagnosi rara c’è una persona, una storia, un talento.

Il momento più intenso è arrivato quando Bellino, attore, ha portato in scena un monologo sulla diversità e sull’inclusione. Parole intime e profonde, capaci di rompere il silenzio che spesso circonda chi vive una condizione rara.

Il pubblico di Casa Sanremo ha ascoltato in silenzio, visibilmente coinvolto. Non era solo una performance artistica, ma un atto civile: la rivendicazione del diritto a essere visti, riconosciuti e rispettati.

La presenza di Bellino e Cossentino a Casa Sanremo Writers ha assunto un valore simbolico ancora più forte proprio nei giorni del Festival, quando l’attenzione del Paese è concentrata sulla città ligure. Portare la tematica delle malattie rare in questo contesto significa amplificare una voce che troppo spesso resta ai margini.

Cuore elastico diventa così non solo un libro, ma un manifesto umano e sociale: un invito a superare stereotipi, paure e distanze.

Con la loro partecipazione, Bellino e Cossentino si confermano ambasciatori di un messaggio potente: la rarità non è un limite, ma una condizione che chiede ascolto, consapevolezza e rispetto.

Nel salotto culturale ufficiale del Festival della canzone italiana, tra artisti, giornalisti e operatori culturali, la loro testimonianza ha ricordato a tutti che la vera normalità è riconoscere il valore unico di ogni persona.

Perché essere rari non significa essere diversi. Significa, semplicemente, essere straordinariamente umani.