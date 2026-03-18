Taggia, alla Casa della Comunità attivo l’ambulatorio neurologico territoriale

Importante novità per la sanità territoriale nel ponente ligure: presso la Casa della Comunità di Taggia è stato attivato l’ambulatorio di continuità assistenziale neurologica territoriale, un servizio pensato per garantire un supporto più vicino e costante ai pazienti affetti da patologie neurologiche.

L’attivazione dell’ambulatorio rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della medicina di prossimità, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei cittadini e ridurre la necessità di accessi ospedalieri, favorendo un’assistenza più capillare sul territorio.

Un’iniziativa che vede l’impegno della S.C. Neurologia ad Indirizzo Neurodegenerativo e Neuroriabiliativo diretta dal Dott. Fabio Della Cava, della Dott.sa Laura Garibotto Direttore Distretto Sanitario Sanremese e della Dott.sa Francesca Canavese Neurologa.

Il nuovo servizio consentirà infatti di seguire in modo continuativo pazienti con disturbi neurologici, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici integrati, in stretta collaborazione con gli altri servizi sanitari e con i medici di medicina generale.

La presenza dell’ambulatorio a Taggia permette inoltre di alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere e di offrire risposte più rapide e mirate, migliorando la qualità dell’assistenza e la gestione delle patologie croniche.