Sanità ligure al bivio: confronto pubblico a Sanremo su riforme e futuro del sistema sanitario regionale

La sanità ligure si trova in un momento decisivo, stretto tra riforme nazionali e scelte regionali che avranno effetti concreti sulla vita dei cittadini. Di questo si parlerà lunedì 30 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Tabarin di Sanremo, durante l’incontro pubblico “Sanità al bivio: tra riforma nazionale e riforma regionale”. L’iniziativa, promossa dal gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria e dalla Federazione di Imperia del PD, si propone come un’occasione di confronto aperto sulle criticità del sistema sanitario e sulle possibili prospettive di sviluppo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Pietro Mannoni, segretario provinciale del PD, seguiti dall’introduzione di Stefania Russo, responsabile sanità della Federazione. Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di rilievo nel panorama politico e sanitario: Nerina Dirindin, professoressa ed esperta di politiche sanitarie, già senatrice; Andrea Orlando, consigliere regionale PD ed ex Ministro della Repubblica; Gian Antonio Girelli, componente della Commissione Affari Sociali della Camera; ed Enrico Ioculano, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità.

L’appuntamento si propone come un momento concreto per analizzare lo stato della sanità ligure, mettendo al centro il tema dell’equità, dell’efficienza e della vicinanza ai bisogni dei cittadini. Un confronto pubblico che punta a individuare soluzioni e strategie per il futuro del sistema sanitario regionale.