Servizio Civile, opportunità alla Croce Verde Intemelia: ancora aperte le candidature

C’è ancora tempo per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale presso la Croce Verde Intemelia ODV ANPAS, storica realtà impegnata dal 1949 nel soccorso e nell’assistenza sanitaria sul territorio.

Sono cinque i posti disponibili per giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un’esperienza formativa e umana nel settore dell’emergenza e del supporto alla comunità. Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

Il progetto, della durata di 12 mesi, è pensato per essere compatibile con lo studio o altre attività lavorative e non richiede esperienza pregressa, ma solo motivazione, spirito di collaborazione e voglia di mettersi in gioco.

Durante il percorso, i volontari avranno la possibilità di acquisire competenze professionali nel soccorso sanitario, nella gestione delle emergenze e nell’assistenza alla popolazione, fino a diventare soccorritori certificati. L’esperienza sarà affiancata da attività pratiche sul campo e da una formazione continua a contatto con operatori esperti.

Previsto anche un contributo mensile di circa 520 euro, con un impegno di 25 ore settimanali, pensato per consentire una buona conciliazione con altri impegni personali.

Per partecipare è necessario essere in possesso dello SPID. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la sede o recarsi presso gli uffici di piazza XX Settembre a Ventimiglia.