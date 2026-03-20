I “Giovedì del Cdcd” tornano a Bordighera: incontro sul declino cognitivo e il ruolo dell’assistente sociale

Nuovo appuntamento con i “Giovedì del Cdcd”, il ciclo di incontri promosso dal Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd) di Asl1, pensato per offrire supporto concreto a chi si prende cura di persone con fragilità cognitive. L’incontro si terrà giovedì 26 marzo, dalle 16 alle 17.30, presso la Casa della Comunità di Bordighera (retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122), e sarà articolato in tre moduli tematici dedicati al declino cognitivo e al ruolo dell’assistente sociale.

Il primo intervento, affidato alla dottoressa Clara Novaro, geriatra Cdcd Asl1, affronterà “il declino cognitivo, il parere del geriatra: somministrazione di farmaci nell’anziano, ospedalizzazione ed istituzionalizzazione”. A seguire, spazio agli aspetti infermieristici con le dottoresse Agnese Magaglio, Barbara Beccaria e Maria Elisa Regina, che approfondiranno “il ruolo dell’infermiere di comunità (IFEC) e dell’infermiere in ambulatorio Cdcd”. Chiuderà l’incontro l’intervento del dottor Luca Fossarello, dedicato a “il ruolo dell’assistente sociale”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto, rivolta in particolare ai caregiver, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici, chiarimenti e orientamento grazie al contributo di professionisti del settore. Come sottolineano gli organizzatori, i “Giovedì del Cdcd” nascono con l’intento di essere un supporto concreto e partecipato, capace di accompagnare chi ogni giorno affronta le difficoltà legate alla cura di persone con declino cognitivo, spesso in contesti complessi e poco conosciuti.