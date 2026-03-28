Prevenzione ambliopia, il Lions Club Ventimiglia visita 300 bambini: 42 casi da approfondire individuati

Si è concluso con grande partecipazione e risultati significativi il service promosso dal Lions Club Ventimiglia dedicato alla prevenzione dell’ambliopia, un disturbo visivo che colpisce soprattutto in età infantile e che, se non diagnosticato precocemente, può compromettere lo sviluppo della vista. L’iniziativa, realizzata nelle scorse settimane, ha visto il coinvolgimento del socio dottor Claudio Allavena, oculista, che ha effettuato screening visivi gratuiti su 300 bambini. Le visite si sono svolte in diciannove scuole appartenenti a cinque istituti, coprendo un’ampia area del territorio: da Ventimiglia e le sue frazioni fino a Camporosso, Val Nervia, Vallecrosia e Val Verbone.

I controlli hanno riguardato principalmente bambini della scuola materna di quattro anni e hanno permesso di individuare 42 casi che necessitano di ulteriori approfondimenti oculistici, oltre a un caso di ambliopia. L’obiettivo del progetto era quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e favorire interventi tempestivi nei soggetti a rischio, un traguardo pienamente raggiunto grazie alla collaborazione tra scuole, famiglie e professionisti. Il riscontro del territorio è stato estremamente positivo, con alta adesione e forte interesse da parte di genitori e istituti scolastici, segno di una crescente attenzione verso la salute visiva dei più piccoli.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Questo service rappresenta pienamente lo spirito lionistico: essere al servizio della comunità, con iniziative concrete e utili, soprattutto a favore delle nuove generazioni». Il Lions Club Ventimiglia rinnova così il proprio impegno a proseguire su questa strada, promuovendo nuovi progetti di prevenzione e sensibilizzazione per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni del territorio.