Ventimiglia, Asl 1 presente con uno stand per le buone pratiche di salute e screening alla Fiera di San Giuseppe

Nell’ambito della Fiera di San Giuseppe in programma a Ventimiglia nel centro storico della città di confine, domenica 22 marzo dalle 10 alle 18, il personale del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Gestione Promozione Salute e Sicurezza di Asl1 sarà presente, con uno stand in via Garibaldi, per offrire gratuitamente alla popolazione strumenti concreti di approfondimento e prevenzione, con l'obiettivo di promuovere la cultura della salute, facilitare la diagnosi precoce e incentivare stili di vita sani.

Il fine è quello di incontrare, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla consapevolezza del proprio benessere, affrontando tematiche quali la piramide alimentare, il rischio cardiovascolare, le principali tecniche di rianimazione cardio polmonare (BLS) e disostruzione delle vie aeree, la partecipazione ai programmi di screening oncologici (info e prenotazioni per mammografie, pap/hpv test, consegna kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci) e la presentazione del servizio "infermiere di famiglia e comunità" con possibilità di controllare parametri come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e saturazione, la glicemia.

L’iniziativa ha il supporto del Comune di Ventimiglia e sarà un’ulteriore occasione, da parte di Asl1, di informare la cittadinanza su quali buone pratiche di salute debbano essere usate per adottare uno stile di vita che privilegi il benessere fisico e mentale attraverso piccole azioni quotidiane.