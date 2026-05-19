ATS e Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Liguria: sinergia per la medicina territoriale nelle Case della Comunità

Si è svolto ieri mattina, presso la Direzione Socio Sanitaria di ATS, un incontro con l’Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Liguria dedicato ai progetti di psicologia territoriale.

Al centro della riunione, l’importanza di sviluppare iniziative integrate nell’ambito della medicina territoriale. Il Direttore Socio Sanitario di ATS, Dott. Pierluigi Vinai, ha confermato l’impegno dell’Azienda Sanitaria nel promuovere una rete sinergica sul territorio, a partire dalle Case della Comunità, considerate presidi fondamentali per la collettività.

“L’obiettivo è creare una grande rete sinergica nell’ambito della medicina territoriale, a partire dalle Case della Comunità importanti presidi sul territorio per la collettività”, ha dichiarato il Dott. Vinai.

L’intento condiviso è quello di prevedere la presenza di psicologi all’interno delle Case della Comunità, a supporto dei medici di medicina generale, con un’attività proattiva orientata alla prevenzione del disagio.

All’incontro erano presenti, oltre al Dott. Pierluigi Vinai, la Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Liguria, Dott.ssa Claretta Femia, e la Dott.ssa Mara Donatella Fiaschi, consulente dell’Ordine per i progetti di psicologia territoriale.