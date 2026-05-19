Sanremo, l’eccellenza della salute torna a casa: Irene Gazzano apre il suo nuovo studio di osteopatia

Il panorama della salute, del benessere e della cura della persona si arricchisce di una nuova e qualificata realtà nel cuore di Sanremo. La concittadina Irene Gazzano ha infatti inaugurato ufficialmente il suo studio di Osteopata D.O. in Corso F. Cavallotti n. 4, offrendo alla comunità un punto di riferimento fresco e altamente specializzato.

Per Irene si tratta di un ritorno a casa importante, che corona un percorso di eccellenza. La professionista ha vissuto gli ultimi cinque anni a Torino, dove ha frequentato la prestigiosa Accademia di Osteopatia Asomi. Ha concluso il suo impegnativo percorso accademico discutendo una tesi di forte rilevanza clinica e di grande attualità: “Dal dolore alla terapia: valutazione dell’efficacia del trattamento osteopatico nella cefalea tensiva”.

Ottenuto il titolo di Osteopata D.O., Irene Gazzano ha scelto di non fermarsi e di continuare a investire nella formazione per offrire risposte terapeutiche mirate a ogni fascia d'età. Attualmente, infatti, sta frequentando:

Un Master in osteopatia per le donne in gravidanza e pediatrica, per accompagnare le mamme e i più piccoli nelle fasi delicate della crescita.

Un Corso specialistico in osteopatia geriatrica, mirato al benessere e alla mobilità della terza età.

L’offerta dello studio di Corso Cavallotti non si limita all'osteopatia tradizionale. Durante gli anni di formazione, la dottoressa Gazzano ha integrato il proprio bagaglio tecnico con competenze trasversali e specifiche, molto richieste sia in ambito quotidiano che sportivo:

Massaggio linfodrenante

Tecniche del massaggio sportivo e decontratturante

Taping dinamico (l'applicazione di speciali cerotti elastici per il supporto muscolare e articolare)

Con questa nuova apertura, Sanremo non solo riabbraccia una giovane eccellenza del territorio, ma guadagna uno spazio dedicato alla salute dove competenza accademica, specializzazione continua e un approccio terapeutico moderno si fondono per il benessere dei cittadini.