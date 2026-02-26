Sanremo Cristian Music Festival 2026, presentata a Bordighera la quinta edizione nella cappella di Villa Garnier

Nel solco del pensiero di Sant’Agostino – «Chi canta prega due volte», espressione divenuta motto ufficiale della manifestazione – si è svolta questa mattina, nella cappella di Villa Garnier a Bordighera, intimo luogo di preghiera affrescato nel XIX secolo e situato al pianterreno della dimora storica dell’architetto Charles Garnier, oggi gestita dalle Suore di San Giuseppe di Aosta per la meditazione e il raccoglimento, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Sanremo Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2026 www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it

La conferenza è stata preceduta da un momento di preghiera, intenso e partecipato, vissuto in un clima di raccoglimento e profonda spiritualità. I presenti si sono uniti in silenzio e meditazione, affidando al Signore il cammino del Festival, i suoi artisti, gli organizzatori e quanti, a vario titolo, saranno coinvolti nell’iniziativa, invocando luce, ispirazione e benedizione per un evento che si propone come occasione di evangelizzazione, testimonianza e speranza.

L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama della Christian music italiana, è patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Imperia.

La quinta edizione è dedicata agli operatori di pace e alle Forze dell’Ordine che operano quotidianamente nelle aree di conflitto per garantire protezione, così come a coloro che, con responsabilità e dedizione, assicurano la sicurezza dei cittadini nelle nostre città, riaffermando la vocazione etica e civile che caratterizza il Festival sin dalla sua fondazione.

Il Sanremo Cristian Music si svolge ogni anno in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, divenendo per la città di Sanremo un duplice appuntamento musicale e culturale di rilevanza nazionale. Questa concomitanza temporale rafforza il dialogo tra tradizione e innovazione, tra musica mainstream e produzione valoriale, contribuendo a generare un indotto culturale, mediatico e turistico di significativo impatto.

L’incontro con la stampa, moderato dal giornalista Biagio Maimone, si è svolto alla presenza di giornalisti, operatori del settore musicale e addetti ai lavori. Protagonista dell’incontro il cantautore Fabrizio Venturi, ideatore e direttore artistico, nonché conduttore della manifestazione, che ha illustrato visione, obiettivi e linee programmatiche dell’edizione 2026.

La finale del Festival si terrà in una nuova location e sarà trasmessa da Sanremo sabato 28 febbraio 2026 alle ore 12: in televisione su Bom Channel (digitale terrestre) e su SKY canale 5068, in streaming sulla pagina Facebook di La Luce di Maria, che conta oltre 1.300.000 follower, oltre che su tutti i canali social ufficiali e sul canale YouTube del Festival, assicurando così una diffusione capillare e trasversale su più piattaforme.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati anche i premi della quinta edizione, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, già autore dei prestigiosi riconoscimenti del Festival della Canzone Italiana. Opere di elevato valore artistico e simbolico che, fin dalla prima edizione, rappresentano l’identità estetica e culturale del Festival e che saranno conferite ai vincitori dell’edizione 2026.

«Si tratta di autentiche opere d’arte – ha dichiarato Fabrizio Venturi – che impreziosiscono il percorso del nostro Festival fin dal suo esordio. Con questa quinta edizione intendiamo segnare un’evoluzione significativa: il nostro obiettivo è valorizzare interpreti che abbiano scelto la musica come professione, coinvolgendo editori e produttori discografici e favorendo un dialogo strutturato con il mercato musicale nazionale.

Sarà una finalissima innovativa, con dieci artisti rimasti in gara provenienti dal DDT Music Festival, preselezione ufficiale del Sanremo Cristian Music Festival svoltasi nel novembre 2025 a Firenze. Ho voluto artisti preparati, consapevoli e determinati, pronti a investire sul proprio percorso artistico e a fare della musica una autentica ragione di vita, come accade nei generi pop, rock e rap. Finché la Christian music italiana non potrà contare su grandi voci e su un repertorio di alto profilo, le major non avranno molto interesse ad occuparsi di questo settore».

La visione espressa dal direttore artistico delinea un progetto orientato alla crescita qualitativa e alla piena professionalizzazione del comparto. Tra i finalisti figurano anche due artisti segnalati dal produttore discografico Massimo Galfano, noto talent scout e giurato di Area Sanremo, Sanremo Giovani e The Voice Senior, ulteriore elemento che testimonia l’attenzione verso percorsi artistici di comprovata qualità.

Il Sanremo Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana - si rivela un importante trampolino di lancio per i nuovi artisti.