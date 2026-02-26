Malattie Rare: a Sanremo il racconto della Miastenia attraverso i quadri di chi la vive

In occasione della Giornata sulle Malattie Rare questa mattina presso la Neurologia Territoriale di Sanremo all'ospedale “Borea”, si è tenuta l'inaugurazione della mostra permanente di pittura, con l'esposizione di alcuni quadri dipinti da un paziente affetto da Miastenia Gravis. Le opere donate al reparto da parte del paziente Mario Zunino, saranno inoltre dedicate all'Associazione Italiana Miastenia (AIM) con sede presso ASL1, rappresentando simbolicamente il percorso di cura: la malattia non annulla l’identità della persona, ma può trasformarsi in espressione, resilienza e testimonianza. L’inaugurazione ha voluto mettere al centro un momento di sensibilizzazione sulle malattie rare, un riconoscimento del valore dell’arte come forma di rinascita.

La S.C. Neurologia Territoriale di ASL1, diretta dal Dr. Fabio Della Cava, segue un numero significativo di pazienti affetti da miastenia gravis provenienti dall’intera provincia. Il centro ha sviluppato un modello integrato tra Day Hospital, ambulatori specialistici e territorio, garantendo una presa in carico continuativa e personalizzata. Questo modello consente di coniugare innovazione terapeutica e prossimità assistenziale, elemento particolarmente rilevante in un territorio logisticamente complesso come quello imperiese.

La miastenia gravis è una malattia autoimmune rara della giunzione neuromuscolare. Il sistema immunitario produce anticorpi diretti contro componenti fondamentali della trasmissione tra nervo e muscolo (principalmente recettori dell’acetilcolina o MuSK), determinando affaticabilità muscolare marcata e debolezza che peggiora durante la giornata, con possibile coinvolgimento dei muscoli oculari, bulbare, respiratori e degli arti. È una patologia cronica, con andamento fluttuante, che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita e sull’autonomia personale e lavorativa.

Negli ultimi anni la miastenia ha vissuto una profonda evoluzione terapeutica. Accanto alle terapie tradizionali immunosoppressive, sono oggi disponibili trattamenti innovativi mirati, che agiscono in modo selettivo sui meccanismi immunologici alla base della malattia. Queste nuove opzioni hanno consentito un miglioramento clinico significativo anche nei pazienti con forme più complesse, una maggiore stabilità della malattia e una migliore qualità di vita. La possibilità di offrire terapie innovative anche in un contesto territoriale rappresenta un cambiamento culturale importante, perché consente ai pazienti di accedere a cure avanzate senza doversi necessariamente rivolgere a grandi centri metropolitani.

Infine dal giugno 2025 è attiva in provincia di Imperia la Sezione Ligure dell’Associazione Italiana Miastenia (AIM), con sede presso ASL1. La nascita della sezione è frutto dell’impegno di Romina Labartino, che ha promosso la costituzione di un punto di riferimento stabile per pazienti e famiglie sul territorio. L’associazione svolge un ruolo fondamentale nel supporto ai pazienti, nella diffusione di informazioni corrette, nel dialogo con le istituzioni sanitarie e nella sensibilizzazione sul tema delle malattie rare.

All’inaugurazione erano presenti: il Coordinatore di Area Asl1 Dott. Marino Anfosso, il Dott. Fabio Della Cava Direttore della S.C. Neurologia Territoriale di ASL1, l’Assessore del Comune di Sanremo Silvana Ormea, il paziente e pittore Mario Zunino, la referente per la Liguria dell’Associazione Italiana Miastenia (AIM) Romina Labartino ed il personale sanitario del reparto.