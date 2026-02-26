Poste Italiane celebra il 76° Festival di Sanremo con due annulli filatelici speciali

In occasione della 76^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Sanremo, sarà presente con due annulli filatelici.

Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle ore 12:00 alle ore 18.00, presso il gazebo allestito in Via Matteotti 107 nelle vicinanze dell’Infopoint, sarà possibile ottenere gli annulli dedicati all’iniziativa, che avranno la stessa impronta su date diverse. Nella tarda mattinata di domani è prevista la cerimonia di annullo, alla presenza di rappresentanti istituzionali del Comune di Sanremo e del Direttore della Filiale di Imperia, Vincenzo Diodovich.

Presso lo sportello temporaneo saranno inoltre disponibili, per i collezionisti e gli appassionati, tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori.

Per ogni ulteriore informazione sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.