Sanremo, alla Città Invisibile il concerto di Alessio Lega per “HEaRT of GAZA”

Domani alle 17, a La Città Invisibile di via Pietro Agosti 21 a Sanremo, nell'ambito della mostra di fotografie e disegni di bambini palestinesi "HEaRT of GAZA", si esibirà in concerto il cantautore Alessio Lega.

Ha iniziato a cantare e scrivere canzoni nel 1985. Il 25 dicembre 1997 tiene il primo concerto pubblico a Milano e da allora la sua attività concertistica, fino a quel momento sporadica, si comincia ad ampliare dai centri sociali alle feste di piazza, biblioteche e circoli culturali. Dopo aver militato in diverse organizzazioni della sinistra comunista (FGCI a 14 anni, poi DP), dal 1995 diventa un Anarchico militante, collettivista e malatestiano, partecipando non solo a iniziative politiche ma alla stampa di movimento (dal 2002 è un collaboratore fisso di A Rivista Anarchica).

Lega compone canzoni esistenziali, "politiche" e d'amore e si dedica parallelamente ad adattare in traduzione italiana le canzoni degli autori francofoni (Brel, Brassens, Ferré e moltissimi altri). Il suo repertorio è inoltre arricchito da canzoni popolari e interpretazioni di autori italiani del passato.

I suoi concerti alternano e mescolano tutti questi repertori. Dopo oltre un lustro di attività concertistica sempre più apprezzata e forte di un repertorio di decine di canzoni originali, Alessio Lega esordisce in Cd nel 2004 con Resistenza e amore, vincendo la Targa Tenco.

"Artista che disdegna i palchi troppo illuminati, si è creato una solida fama tutta fondata sulla coerenza stilistica e di contenuti, e su un talento che nessuno oserebbe discutere." (Valerio Evangelisti)

“Uno come Alessio Lega, per esempio, io lo considero un genio.” (Sergio S. Sacchi, direttore del Club Tenco)

Sempre domani e sabato, nell'ambito della mostra, ci sarà un intervento registrato di Moni Ovadia su Gaza.



