I bambini della Montessori cantano la gentilezza al Festival di Sanremo, tra musica e messaggi positivi

Al Festival di Sanremo, si sa, si vive un vero e proprio ‘happening’ di appuntamenti, nei quali tutti possono dire la loro e possono esibirsi. Questa volta i bambini della scuola ‘Montessori’ di strada San Martino, hanno voluto lanciare u appello in musica, proprio durante la kermesse canora matuziana.

In piazza Eroi, approfittando del piccolo palco montato a fianco della statua di Siro Carli, hanno cantato la ‘Canzone della gentilezza’, un inno vero e proprio fatto di ‘grazie’, ‘prego’ e ‘per favore’, da lanciare a tutti.

Nel corso dell’appuntamento dedicato all’inno alla gentilezza sono stati supportati dall’ambasciatrice della Campania, Anna Vitiello, e dalla responsabile della scuola, Paola Revello.