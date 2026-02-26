Amnesty International Liguria esprime solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion dopo l’azione pacifica davanti al Teatro Ariston

Amnesty International – Circoscrizione Liguria interviene dopo quanto accaduto ieri sera a Sanremo, esprimendo piena solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion raggiunti da fogli di via in seguito a un’azione pacifica svolta davanti al Teatro Ariston, nel pieno della settimana festivaliera.

L’organizzazione per i diritti umani sottolinea come le manifestazioni nonviolente rappresentino un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dal diritto internazionale. L’adozione di misure amministrative restrittive della libertà personale nei confronti di persone che non hanno messo in atto comportamenti violenti desta, secondo Amnesty, serie preoccupazioni per la tutela dello spazio civico e della libertà di espressione.

Il foglio di via, ricordano, è una misura che incide direttamente sulla libertà di movimento e può essere applicata sulla base di una valutazione di presunta pericolosità sociale, senza che sia necessario l’accertamento di un reato. Il rischio, evidenzia Amnesty, è quello di un effetto intimidatorio che scoraggi la partecipazione alla vita democratica e l’esercizio del dissenso.

La Circoscrizione Liguria richiama inoltre l’attenzione sul crescente utilizzo di strumenti preventivi nei confronti degli attivisti, in particolare nell’ambito delle mobilitazioni per la giustizia climatica. Un quadro che si sarebbe aggravato con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica e rafforza strumenti sanzionatori potenzialmente idonei a limitare il diritto di protesta.

Amnesty ribadisce che il diritto di manifestare pacificamente è un pilastro della democrazia e non può essere compresso attraverso misure amministrative o penali sproporzionate. Le autorità, conclude la nota, devono garantire che ogni provvedimento sia adottato nel pieno rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, tutelando i diritti fondamentali delle persone attiviste.