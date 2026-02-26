Festival di Sanremo 2026, Vallecrosia accoglie i ragazzi di Anffas La Spezia

Vallecrosia accoglie i ragazzi di Anffas La Spezia in occasione della loro straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

"Siamo orgogliosi di aver accolto presso l'Istituto Salesiano Don Bosco i ragazzi di Anffas La Spezia in occasione della loro straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo" - dice l'Amministrazione Perri - "I ragazzi si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston cantando Si può dare di più: un messaggio forte, che parla di impegno, condivisione e futuro".

Il sindaco Fabio Perri ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza della comunità a un progetto così importante, nel segno dell’inclusione e delle pari opportunità. "Complimenti a Anffas Onlus La Spezia, alla coordinatrice Alessia Bonati, al direttore artistico dello Special Festival Beppe Stanco e a tutto lo staff che ha reso possibile questo traguardo" - sottolinea il primo cittadino - "Vallecrosia c’è e continuerà a sostenere ogni iniziativa che promuova inclusione, dignità e valorizzazione di ogni talento".