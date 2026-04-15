Studenti del Colombo in azione a Pian di Nave: raccolta rifiuti e lotta alla plastica con “I Deplasticati”

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico e della tutela dell’ambiente per gli studenti dell’istituto Colombo, protagonisti martedì di un’uscita didattica sul territorio insieme ai volontari del gruppo “I Deplasticati”.

L’iniziativa si è svolta lungo la scogliera di Pian di Nave, dove i ragazzi sono stati impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia dell’area, con un’attenzione particolare alla plastica dispersa nell’ambiente. Un’esperienza concreta che ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con il tema del rispetto dell’ambiente, trasformando i principi dell’educazione civica in un gesto pratico di cura del bene comune.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso formativo portato avanti dall’istituto nell’ambito dell’educazione civica. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con la polizia municipale, dedicato alla sensibilizzazione sull’educazione stradale, il nuovo momento di approfondimento ha avuto come focus la sostenibilità ambientale e la lotta all’inquinamento da plastica.

Coinvolte nell’attività le classi 1CAT, 1AFM, 1MODA, 1IPEL della sede di Sanremo e la 2BAFM di quella di Taggia, in un percorso educativo che unisce teoria e pratica per formare cittadini più consapevoli e responsabili.