Scuola Attiva Junior conquista Ventimiglia: judo e karate formano studenti tra sport e valori educativi

Grande partecipazione e risultati più che positivi per il progetto “Scuola Attiva Junior” in corso presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour” di Ventimiglia, che ha coinvolto tutte le classi dei plessi di Roverino e Ventimiglia Alta. L’iniziativa, promossa da Sport e Salute in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Federazioni Sportive Nazionali, ha portato direttamente tra i banchi di scuola le discipline della FIJLKAM, con judo e karate protagonisti di un percorso educativo e sportivo.

Sotto la guida degli insegnanti tecnici federali Antonella Iannucci e Luca Valente, gli studenti hanno potuto avvicinarsi a discipline che uniscono attività fisica e crescita personale. Non solo tecnica e movimento, ma anche autocontrollo, rispetto e gestione delle emozioni, elementi centrali del percorso. Il progetto ha evidenziato come judo e karate siano veri strumenti educativi, capaci di favorire inclusione, rispetto delle regole e sviluppo delle capacità motorie in un ambiente positivo e stimolante. Fondamentale anche il contributo degli insegnanti di educazione fisica Manuela Gangemi e Simone Vivaldi, il cui supporto ha permesso di creare una sinergia efficace tra scuola e sport federale.

Il successo dell’iniziativa conferma il valore dello sport nella formazione dei più giovani, come sottolineato dall’entusiasmo degli studenti e dal sostegno della dirigente scolastica Antonella Costanza. Un’esperienza che dimostra come integrare attività motoria e percorsi educativi sia una chiave vincente per il benessere e la crescita delle nuove generazioni.