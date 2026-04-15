Studenti del liceo Cassini di Sanremo al CERN di Ginevra: due giorni tra antimateria e scienza d’avanguardia

Un gruppo di 42 studenti delle classi quinte scientifico del liceo Cassini di Sanremo ha partecipato a una visita di due giorni al CERN di Ginevra, vivendo un’esperienza immersiva nel cuore della ricerca scientifica internazionale. L’iniziativa si inserisce nel progetto extrascolastico “In viaggio con l’atomo”, attivo da oltre dieci anni e curato dalla prof.ssa Scarella Franca, affiancata quest’anno dai professori Trapani Valentina e Croesi Marco. Il percorso, avviato a fine ottobre, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla scienza e renderli consapevoli dei progressi nel campo della fisica subatomica.

Durante la visita, i ragazzi selezionati tra i partecipanti al corso preparatorio hanno potuto accedere, insieme ad alcuni ricercatori, alla cosiddetta “fabbrica dell’antimateria”, scoprendo da vicino i processi alla base della sua produzione, con procedure al limite della fantascienza. Grande interesse anche per il Science Gateway, il nuovo centro del CERN dedicato alla divulgazione, caratterizzato da due spettacolari tunnel sospesi. Qui gli studenti hanno partecipato a laboratori interattivi, mostre immersive e spettacoli scientifici, vivendo un’esperienza coinvolgente e innovativa.

Le due giornate si sono svolte in un contesto dinamico, cosmopolita e altamente formativo, rappresentando un momento significativo del percorso scolastico. L’esperienza ha offerto non solo conoscenze, ma anche un importante orientamento per il futuro, stimolando in alcuni studenti l’interesse verso carriere scientifiche e tecnologiche.