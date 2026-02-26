Festival di Sanremo 2026, l’Istituto Colombo rinnova la partnership con RDS e ScuolaZoo: studenti protagonisti nel mondo dei media

In occasione del Festival di Sanremo 2026, l’Istituto ‘C. Colombo’, nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Jacona, con il supporto dei referenti per la formazione scuola-lavoro (FSL), ha rinnovato la propria collaborazione con RDS e la casa editrice ScuolaZoo, confermando un’importante sinergia educativa finalizzata ad avvicinare gli studenti al mondo della comunicazione, dei media e delle professioni creative.

Il 23 febbraio 2026, presso i locali dell’Istituto, si è svolto un incontro-dibattito che ha visto la partecipazione, in collegamento remoto, di uno psicologo, dei talent di ScuolaZoo e dei talent di RDS. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto dedicato agli studenti, affrontando tematiche centrali per la crescita personale e relazionale dei giovani, quali l’amicizia, il contesto scolastico e l’affettività.

Nel corso dell’intera settimana del Festival, dal 23 al 27 febbraio 2026, proseguono le attività di formazione scuola-lavoro, inserite nel progetto promosso da RDS NEXT, NEXT e ScuolaZoo. L’iniziativa si configura come un percorso di edutainment che integra formazione e intrattenimento, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti concreti per orientarsi nel mondo digitale, emotivo e professionale contemporaneo.

Gli studenti sono coinvolti in attività operative all’interno di sei aree strategiche dell’emittente radiofonica:

Redazione Magazine RDS: affiancamento nella stesura di articoli e nella creazione di contenuti per il sito ufficiale;

Per ciascuna area operativa sono stati selezionati due studenti, coinvolti attivamente nelle attività quotidiane, anche durante i giorni di sospensione didattica, in un’esperienza formativa e orientativa.

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dagli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore e di vivere un’esperienza concreta nel mondo dei media e della comunicazione.

La Dirigente Scolastica e l’intero staff dell’Istituto ‘C. Colombo’ esprimono un ringraziamento a RDS, RDS NEXT e ScuolaZoo per la proficua collaborazione e per l’impegno profuso nella realizzazione di questo interessante progetto educativo.