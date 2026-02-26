Ventimiglia, lavori di riqualificazione al Borgo: sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro (Foto)

Sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro al Borgo di Ventimiglia. Il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Adriano Catalano, il presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari, i consiglieri comunali Gabriele Amarella, Roberto Parodi ed Enzo Di Marco ieri mattina si sono, infatti, recati insieme ai tecnici del Comune, di Marina Development Corporation e della ditta che esegue i lavori in piazza Costituente per fare il punto sull'intervento di riqualificazione dell'area in cui una volta sorgeva l'ex Aci.
Il nuovo stabile in via di realizzazione diventerà, infatti, un polo commerciale dedicato al food & beverage con prodotti legati al territorio. Conclusa la parte esterna sono previsti quattro mesi circa per realizzare gli interni.
Un intervento reso possibile grazie a un partenariato pubblico-privato. L'area urbana di circa 300 metri quadri verrà così totalmente riqualificata, oltre all'immobile verranno rifatti anche i marciapiedi di via Trossarelli, le scale di collegamento con piazza Costituente e verranno realizzati nuovi posti auto.