Olivetta San Michele primo Comune della provincia di Imperia a conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Il Comune di Olivetta San Michele segna una pagina di rilievo nella storia istituzionale locale diventando il primo Comune della provincia di Imperia a conferire la cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini. La decisione è stata assunta dal Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria, che ha inserito all’ordine del giorno il conferimento dell’onorificenza nel 130° anniversario della nascita di una delle figure più amate e rappresentative della storia repubblicana italiana.

Con questo atto solenne, Olivetta San Michele intende rendere omaggio ai valori di libertà, giustizia, democrazia e antifascismo incarnati da Pertini, Presidente emerito della Repubblica e già Presidente della Camera dei Deputati. Un gesto simbolico ma profondamente significativo, che rafforza il legame tra le istituzioni locali e la memoria civile del Paese. L’iniziativa pone il Comune come apripista a livello provinciale, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione verso la storia, la cultura democratica e l’educazione civica delle nuove generazioni.