Referendum, gazebo per il 'Sì' ad Arma: lunedì prossimo incontro informativo davanti alla vecchia stazione

Un gazebo informativo a sostegno delle ragioni del “Sì” al Referendum sarà allestito lunedì 2 marzo, dalle 10 alle 13, di fronte alla vecchia stazione ferroviaria di Arma. L’iniziativa è promossa dal Circolo di Fratelli d'Italia Arma di Taggia e Valle Argentina. Saranno presenti il responsabile del circolo Sergio Alberti, il senatore Gianni Berrino e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

«Saremo disponibili a fornire, in modo sereno e chiaro, spiegazioni e chiarimenti sulla tematica che affronterà il Referendum programmato per il 22 e 23 marzo», anticipa Alberti. «Ci avvarremo anche di materiale illustrativo e brochure. Ovviamente il nostro invito finale è a votare “Sì”». Durante la mattinata i promotori incontreranno cittadini e passanti per illustrare i contenuti del quesito referendario e rispondere alle domande, in un clima di confronto aperto e informativo.