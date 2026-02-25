Regione Liguria, nuove misure per sostenere le imprese dell’entroterra, agevolazioni e contributi per attività anche nei Comuni dell’Imperiese

Un pacchetto di agevolazioni pensato per sostenere chi vive e lavora nell’entroterra ligure. È quanto presentato dal presidente Marco Bucci e dall’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, con una serie di misure che puntano a favorire la nascita e il consolidamento delle attività economiche nei piccoli Comuni non costieri.

Tra gli strumenti più significativi figura il bando che riconosce fino a 300 euro al mese per cinque anni a chi apre un’attività nei Comuni sotto i 2.500 abitanti. Nell’Imperiese, hanno già beneficiato di questa misura nuove realtà imprenditoriali a Dolceacqua, Molini di Triora e Pigna.

Molto partecipata anche l’iniziativa dedicata alle attività già esistenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con contributi una tantum fino a 3.600 euro per le spese sostenute nel 2024. Attivo inoltre il bando “botteghe dell’entroterra”, che sostiene investimenti e acquisto di merce con contributi fino al 55% per le imprese under 35.

Accanto agli aiuti diretti, la Regione punta anche sul sostegno agli investimenti tramite strumenti come Garanzia Artigianato Liguria e Cassa Commercio Liguria, che permettono di coprire fino al 100% degli interventi di ammodernamento.

Le misure si inseriscono in una strategia più ampia che guarda alla valorizzazione delle aree interne. Tra queste, l’Imperiese, recentemente riconosciuto a livello nazionale come area interna finanziabile nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne 2021‑2027, insieme alla Val Fontanabuona.

«Vogliamo creare condizioni strutturali per vivere e lavorare stabilmente nelle valli liguri» spiegano Bucci e Piana. «Le risposte che stiamo ricevendo confermano che la direzione è quella giusta».