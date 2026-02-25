Riforma della magistratura, incontro pubblico al Centro Falcone di Camporosso: un confronto per capire prima del voto

Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati a votare su una riforma costituzionale che modifica l’assetto della magistratura. Non si tratta di una legge qualunque. Riguarda l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie dei cittadini. Ma cosa cambia davvero? La riforma renderà la giustizia più efficiente? Rafforzerà o indebolirà l’indipendenza dei magistrati? Quali effetti avrà sui diritti di ciascuno di noi?

Per approfondire questi temi, il Comitato Società Civile per il No e il Comitato “Giusto Dire No” organizzano un incontro pubblico questo sabato 28 febbraio alle ore 18 presso la sala Tigli del Centro Falcone. Interverranno:

- dott.ssa Laura Russo, giudice del Tribunale di Savona

- dott. Massimiliano Botti, giudice del Tribunale di Imperia

L’incontro sarà coordinato dall’Avv. Maria Spinosi. Un’occasione per ascoltare direttamente chi ogni giorno opera nelle aule di giustizia e comprendere, con chiarezza e concretezza, i contenuti e gli effetti della riforma. Un momento per capire prima di decidere. L’invito è rivolto a tutti: favorevoli, contrari, indecisi.



