Liguria, al via la Cabina regionale della Blue Economy: Piana guida il primo coordinamento con istituzioni e porti

Si è tenuta, presso la Sala Liguri nel Mondo, la prima seduta della Cabina regionale di coordinamento della Blue Economy. Un’iniziativa presieduta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, per coordinare le attività dei soggetti coinvolti in ambito portuale e logistico. “La Liguria è al primo posto in Italia per imprese, valore aggiunto e occupazione nella Blue Economy, grazie a una crescita costante delle filiere del mare e dei nostri porti - sottolinea l’assessore regionale Alessio Piana -. Competenze proprie del nostro territorio che intendiamo mettere a fattor comune con questa cabina di regia dedicata, che possa garantire un coordinamento unitario nella crescita di un settore che non rappresenta solo economia, ma cultura, identità e futuro”.



Otto i tavoli di lavoro individuati: quello delle opere portuali, del diportismo, della cantieristica, della zona franca doganale, della formazione e della ricerca, della digitalizzazione logistica, delle attività ricreative e sociali legate al mare, delle transizioni e della resilienza ai rischi naturali e industriali. Tra gli obiettivi condivisi: una mappatura delle realtà economiche nelle marine e nei porti turistici, una promozione della “rete dei porti liguri”, la partecipazione del cluster della Blue Economy a un evento internazionale fieristico nel 2027 e la collaborazione attiva in ambito di progetti comunitari.



Hanno preso parte ai lavori i presidenti delle Province di Imperia e Savona, Claudio Scajola e Pierangelo Olivieri, il Direttore Marittimo per la Liguria, l’Ammiraglio Antonio Ranieri, i segretari generali delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, le amministrazioni di Genova, Imperia, La Spezia e Vado Ligure e le direttrici dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile e della Scuola Nazionale dei Trasporti e della Logistica. “Ringrazio i partecipanti intervenuti che hanno apprezzato e condiviso l'iniziativa regionale. Siamo convinti - conclude Piana - che, insieme, potremo sviluppare ulteriormente azioni che possano rendere ancor più competitivo il nostro territorio".