Elezioni Sanremo, ecco come richiedere il voto assistito

Il comune di Sanremo informa che, in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno, riguardo alle certificazioni sanitarie per gli elettori che presentino impedimenti fisici o non deambulanti rilasciate dalla SSA Medicina Legale ASL1 Imperiese, l’attestazione in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” sarà rilasciata da un medico legale dell’omonima struttura a seguito di visita domiciliare eseguita previo appuntamento da prenotare:

- ai numeri 0184/536982 o 0184/536987

- o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it

La domanda di ammissione deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico.

Il certificato dovrà riportare l’esatta formulazione dell’articolo 1 del Decreto Legge n°1/2006: “L’elettore è affetto da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora, per cui è ammesso al voto nella sua predetta dimora.”

L’interessato potrà far pervenire la certificazione al comune sino al 20/05/2024.

Certificazione per voto assistito: per gli elettori con grave infermità fisica che possono esercitare il diritto al voto solo con l’assistenza di un elettore.

Certificazione per voto agevolato: per gli elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate senza barriere architettoniche.

In entrambi i casi la certificazione sarà rilasciata dalla SSA Medicina Legale a seguito di contatto telefonico al numero 0184/536982 oppure 0184/536987 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it

In data 8 e 9 giugno il servizio sarà garantito presso l’ambulatorio sito presso l’ospedale di Imperia (palazzina B) e a Villa Spinola (piano terra) presso l’ambulatorio di medicina legale, dalle 9 alle 11.