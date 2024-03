Ventimiglia, Di Muro: "Dopo anni di attesa siamo pronti a iniziare i lavori in via della Pace"

Inizieranno, a breve, i lavori in via della Pace, strada di collegamento per Grimaldi Superiore, frazione di Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Finalmente, dopo anni di attesa, siamo pronti per iniziare i lavori in via della Pace, strada di collegamento per Grimaldi Superiore" - dice il primo cittadino - "Si tratta di un intervento reso possibile grazie a un contributo di Regione Liguria con un progetto esecutivo prontamente approvato dalla nostra Giunta".

"A breve inizieranno i lavori, che non interromperanno la circolazione, garantendo il senso unico alternato" - rassicura il sindaco Di Muro.