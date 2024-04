Reddito medio: Sanremo fuori dalla top 10 nella provincia più povera della Liguria

Imperia è la provincia più povera della Liguria, la regione che ospita il Comune più ricco d’Italia: Portofino (90.610 euro pro capite).

I dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (riferiti al 2022) mostrano un quadro ponentino non certo idilliaco sul piano economico. Imperia è il Comune più “ricco” con 21.178 euro pro capite che le valgono il primo posto in zona, ma il 68° in Italia.

E Sanremo? La Città dei Fiori non è nella top 10 provinciale, si piazza al 13° posto con 19.327 euro pro capite (120° posto in Italia) e viene superata anche da realtà meno popolose come Costarainera, Ospedaletti, Cipressa, Cervo, Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte e Chiusanico. Sanremo ha però il numero più alto di contribuenti con i suoi 39.359.

La classifica provinciale, come detto, vede Imperia al primo posto, mentre Castel Vittorio chiude la graduatoria con 12.318 euro pro capite e il 234° posto in Italia.